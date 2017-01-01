Неизвестный открыл стрельбу в мечети Стамбула

В результате стрельбы два человека были доставлены в больницу с незначительными ранениями. По предварительным данным, произошедшее связано с бытовым семейным конфликтом.

Стрельба в мечети произошла на фоне террористической атаки в ночном клубе в центре Стамбула, в результате которой погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Около 01:15 по местному времени (00:15 мск) неизвестный ворвался в клуб и открыл стрельбу по людям. Поиски преступника до сих пор продолжаются.