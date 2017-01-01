Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
"Нельзя на море смотреть": полицейский о происходящем в Сочи
Как отмечали Новый год на Руси
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы
Самарис хочет перейти в «Зенит»
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
25События года в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
22:38 (мск), источник: Newtimes.kz

В КЧС рассказали подробности пожара на рынке в Актау

В тушении пожара на рынке «Масат» в Актау были задействованы более 100 человек. Информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В тушении пожара на рынке «Масат» в Актау были задействованы более 100 человек. Информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам Иманкулова, первое сообщение о возгорании в ДЧС Мангистауской области поступило 19:32. В 19:33 согласно по повышенному рангу к месту вызова направлены пожарные подразделения.

Читайте также
Сгорела половина рынка «Масат» в Актау

«По прибытию первого пожарного подразделения в 19:36 установлено, что происходит открытое горение рынка на примерной площади 500 кв/м. По мере сосредоточения сил и средств, созданы три боевых участка, которыми выполнялись задачи по тушению, защите рядом расположенных контейнеров и торговых прилавков. Одновременно создан оперативный штаб пожаротушения», — заявил Р. Иманкулов.

Всего в ликвидации пожара задействовано 11 основной, восемь специальной пожарной техники и 137 человека личного состава гарнизона.

Принятыми мерами пожар локализован в 21:23 и ликвидирован в 22:00.

«Не допущено распространения огня на нижележащий этаж и рядом находящиеся контейнеры и прилавки. Жертв и пострадавших нет. Общая площадь горения примерно 1500 кв/м», — заключил Руслан Иманкулов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В КЧС рассказали подробности пожара на рынке в Актау
Конгресс США намерен расширить антироссийские санкции
Из Вашингтона вылетел самолет с российскими дипломатами
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянин Устюгов одержал вторую победу на «Тур де Ски»
Мир отпраздновал наступление 2017 года
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь