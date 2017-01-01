В КЧС рассказали подробности пожара на рынке в Актау

По словам Иманкулова, первое сообщение о возгорании в ДЧС Мангистауской области поступило 19:32. В 19:33 согласно по повышенному рангу к месту вызова направлены пожарные подразделения.

В тушении пожара на рынке «Масат» в Актау были задействованы более 100 человек. Информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает ИА «NewTimes.kz».

«По прибытию первого пожарного подразделения в 19:36 установлено, что происходит открытое горение рынка на примерной площади 500 кв/м. По мере сосредоточения сил и средств, созданы три боевых участка, которыми выполнялись задачи по тушению, защите рядом расположенных контейнеров и торговых прилавков. Одновременно создан оперативный штаб пожаротушения», — заявил Р. Иманкулов.

Всего в ликвидации пожара задействовано 11 основной, восемь специальной пожарной техники и 137 человека личного состава гарнизона.

Принятыми мерами пожар локализован в 21:23 и ликвидирован в 22:00.

«Не допущено распространения огня на нижележащий этаж и рядом находящиеся контейнеры и прилавки. Жертв и пострадавших нет. Общая площадь горения примерно 1500 кв/м», — заключил Руслан Иманкулов.