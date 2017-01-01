Стрельба Пашинского в новогоднюю ночь: версия пострадавшего

Об этом рассказал сам пострадавший, пишет Обозреватель.

По словам мужчины, он возвращался домой пешком, и на трассе предложил свою помощь незнакомому водителю заглохнувшего микроавтобуса.

Когда мужчины толкали автомобиль по встречке, остановился Мерседес. После возникнувшей перепалки с женщиной-водителем, из машины вышел нардеп Пашинский с пистолетом в руках и крикнул: «Всем стоять!».

Эту же версию подтвердила супруга участника конфликта с Пашинским.

По словам женщины, она все это время разговаривала с мужем по мобильному телефону и слышала все происходящее. После того, как он нецензурно ответил спутнице Пашинского, нардеп подошел к мужчине «в упор с пистолетом сразу же, без любого предупреждения, без предупредительного выстрела».

Ранее нардеп Сергей Пашинский сообщил, что на него вечером 31 декабря было совершено нападение.