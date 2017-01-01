Стрельба Пашинского в новогоднюю ночь: версия пострадавшего
Народный депутат от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский направил на мужчину пистолет без предупреждения, после чего последний ударил его бутылкой.
Народный депутат от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский направил на мужчину пистолет без предупреждения, после чего последний ударил его бутылкой.
Об этом рассказал сам пострадавший, пишет Обозреватель.
По словам мужчины, он возвращался домой пешком, и на трассе предложил свою помощь незнакомому водителю заглохнувшего микроавтобуса.
Когда мужчины толкали автомобиль по встречке, остановился Мерседес. После возникнувшей перепалки с
Эту же версию подтвердила супруга участника конфликта с Пашинским.
По словам женщины, она все это время разговаривала с мужем по мобильному телефону и слышала все происходящее. После того, как он нецензурно ответил спутнице Пашинского, нардеп подошел к мужчине «в упор с пистолетом сразу же, без любого предупреждения, без предупредительного выстрела».
Ранее нардеп Сергей Пашинский сообщил, что на него вечером 31 декабря было совершено нападение.