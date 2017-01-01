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22:50 (мск), источник: m24.ru

Один человек погиб в результате аварии на юго-западе Москвы

Автомобиль Renault Sandero врезался в столб на юго-западе Москвы. В результате ДТП погиб один человек, сообщает Агентство «Москва».

Инцидент произошел в районе дома № 55 на улице Профсоюзная. Второму пострадавшему оказывается помощь. На месте происшествия работают дорожные службы.

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