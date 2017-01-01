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1 января, источник: Газета.Ру

Ставшая свидетельницей теракта в Стамбуле украинка рассказала о своем спасении

Гражданка Украины Наталья Вольнова, которая находилась в ночном клубе Reina в Стамбуле во время теракта, рассказала подробности произошедшего, сообщает Bild.

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Вольнова уточнила, что она была в заведении вместе с коллегами из турецкой нефтяной компании.

«Мы все спрятались под столами, и вдруг я увидела террориста со спины. У него был большой автомат. Кем бы он ни был, он ничего не боится», — сказала она.

Выжившая в теракте отметила, что нападавший был полностью одет в черное, а свое спасение она назвала чудом.

Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на клуб Reina в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы.

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