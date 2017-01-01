Ставшая свидетельницей теракта в Стамбуле украинка рассказала о своем спасении
Гражданка Украины Наталья Вольнова, которая находилась в ночном клубе Reina в Стамбуле во время теракта, рассказала подробности произошедшего, сообщает Bild.
Гражданка Украины Наталья Вольнова, которая находилась в ночном клубе Reina в Стамбуле во время теракта, рассказала подробности произошедшего, сообщает Bild.
Вольнова уточнила, что она была в заведении вместе с коллегами из турецкой нефтяной компании.
«Мы все спрятались под столами, и вдруг я увидела террориста со спины. У него был большой автомат. Кем бы он ни был, он ничего не боится», — сказала она.
Выжившая в теракте отметила, что нападавший был полностью одет в черное, а свое спасение она назвала чудом.
Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на клуб Reina в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы.