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1 января, источник: Informburo.kz

Спасатели извлекли второго погибшего из-под завалов обрушившегося дома в Шахане

Очевидцы пишут, что причиной обрушения части дома стал взрыв котла.

Под завалами части дома в посёлке Шахан Карагандинской области обнаружили второго погибшего, сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Тем временем житель Шахана Александр Зудерман на странице «Вконтакте» сообщил, что причиной обрушения подъезда стал взрыв котла.

«В Шахане взорвался котёл в доме 4 на 3 микрорайоне. Рухнул 4 подъезд. Жутко и страшно», — написал пользователь Сети.

Спасатели получили известие об обрушении части многоэтажного дома 1 января около 22:40 вечера. На разборе завалов работают 70 человек. Сотрудники КЧС спасли из-под груды обломков четырёх человек, в том числе двух детей.

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Спасатели извлекли второго погибшего из-под завалов обрушившегося дома в Шахане
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