Спасатели извлекли второго погибшего из-под завалов обрушившегося дома в Шахане

Под завалами части дома в посёлке Шахан Карагандинской области обнаружили второго погибшего, сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Тем временем житель Шахана Александр Зудерман на странице «Вконтакте» сообщил, что причиной обрушения подъезда стал взрыв котла.

«В Шахане взорвался котёл в доме 4 на 3 микрорайоне. Рухнул 4 подъезд. Жутко и страшно», — написал пользователь Сети.