В Днепропетровской обл. произошел пожар в админздании горсовета

Как отмечается, сообщение об инциденте поступило спасателям в 3:02 1 января.

В Каменском Днепропетровской обл. ликвидировали пожар в административном здании городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«К месту происшествия было направлено спасателей 7,8,9 и 35 государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Во время пожара огнем повреждены мебель, оконная рама и входная дверь в кабинет финансового отдела, который находился на последнем этаже четырехэтажного здания», — говорится в сообщении.

Во время пожара людей в здании не было. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

Причины возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

В 3:29 пожар был локализован, а уже в 3:40 — ликвидирован.

К ликвидации было привлечено 26 человек личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, в Ровенской обл. при пожаре в частном доме погибли двое детей, их мать госпитализировали.