В Днепропетровской обл. произошел пожар в админздании горсовета
Во время пожара людей в здании не было.
Во время пожара людей в здании не было.
В Каменском Днепропетровской обл. ликвидировали пожар в административном здании городского совета. Об этом сообщили в
Как отмечается, сообщение об инциденте поступило спасателям в 3:02 1 января.
«К месту происшествия было направлено спасателей 7,8,9 и 35 государственных
Во время пожара людей в здании не было. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.
Причины возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.
В 3:29 пожар был локализован, а уже в 3:40 — ликвидирован.
К ликвидации было привлечено 26 человек личного состава и 7 единиц
Напомним, в Ровенской обл. при пожаре в частном доме погибли двое детей, их мать госпитализировали.