Полиция Кельна заявила, что предотвратила повторение прошлогодних нападений

В новогоднюю ночь 2016 года произошли массовые нападения мигрантов и беженцев на жительниц и жителей Кёльна. В начале октября полиция города представила новую концепцию безопасности при проведении новогодних праздников. В ее рамках было предложено вывести для патрулирования улиц в новогодние праздники более 1 тысячи полицейских.

По словам Матиса, правоохранители задержали и проверили множество мужчин, прибывших на главную железнодорожную станцию и направлявшихся в центр Кёльна. Он не уточнил, сколько человек в результате смогли продолжить свой путь в город, но добавил, что многие из задержанных вели себя агрессивно.

«Это делалось для предотвращения инцидентов, подобных прошлогодним. Большая часть группы, которая подверглась проверке, показала себя так, будто от нее можно ожидать преступных действий», — заявил в ходе пресс-конференции Матис, которого цитирует агентство Рейтер.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что полиция Кёльна в ночь на 1 января задержала несколько сотен человек, предположительно, имеющих африканские корни, в рамках операций, направленных на предотвращение насилия и грабежей. К утру воскресенья полиция получила сообщения о двух случаях нападения сексуального характера на женщин в Кёльне. Между тем, по данным Рейтер, в праздничную ночь были задержаны 92 человека, среди которых 16 немцев и 10 сирийцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении назвала терроризм «угрозой номер один» для страны. По словам главы правительства, немецкое государство делает все, чтобы обеспечить гражданам безопасность и свободу.