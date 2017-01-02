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00:23 (мск), источник: РИА Новости

В Стамбуле в результате теракта погиб россиянин

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Россиянин погиб в теракте в ночном клубе Стамбула, передает агентство Anadolu со ссылкой на источники в турецком министерстве юстиции.

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Как сообщили источники агентства, к настоящему времени опознаны 38 из 39 жертв теракта.

По данным агентства, 11 из числа погибших являлись гражданами Турции. Также в результате теракта погиб один человек, имеющий двойное гражданство — бельгийское и турецкое.

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«Кувейт, Канада, Израиль, Сирия и Россия — все эти страны потеряли по одному гражданину в результате атаки», — говорится в сообщении агентства.

Ранее в генконсульстве РФ заявили РИА Новости, что граждан РФ среди погибших в теракте в ночном клубе Стамбула нет, информация о возможных раненых уточняется.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

Стрельба в ночном клубе в Стамбуле
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