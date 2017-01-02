В Подмосковье инспектор ГИБДД уволен из полиции после смертельного ДТП

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, также из органов внутренних дел уволен непосредственный начальник виновника ДТП.

«Инспектор отдела ОГИБДД по Лотошинскому району уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Он задержан на 48 часов и в отношении него принято процессуальное решение», — сказала Петрова.

Представитель главка отметила, что из органов внутренних дел также уволен заместитель начальника отдела ГИБДД, где проходил службу уволенный инспектор.

«В отношении других руководителей отдела МВД России по Лотошинскому району проводится проверка, по результатам которой они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказала Петрова.

Ранее полиция сообщала, что 31 декабря 2016 года в 16:45 на улице Центральная в городе Лотошино сотрудник ГИБДД в свободное от службы время, управляя личным автомобилем, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.