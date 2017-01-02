В Киеве произошло смертельное ДТП на бульваре Дружбы Народов

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Дружбы народов, недалеко от монумента Родина-мать произошло ДТП. Автомобиль Toyota слетел с дороги и ударился о столб, после чего его буквально «разорвало» на части.

Пассажир, сидевший слева от водителя, получил смертельные травмы, и скончался на месте аварии, сообщает агентство УНИАН.