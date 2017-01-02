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10:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве произошло смертельное ДТП на бульваре Дружбы Народов

Автомобиль Toyota слетел с дороги и ударился о столб, после чего его буквально «разорвало» на части. Пассажир, сидевший слева от водителя, получил смертельные травмы, и скончался на месте аварии.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Дружбы народов, недалеко от монумента Родина-мать произошло ДТП. Автомобиль Toyota слетел с дороги и ударился о столб, после чего его буквально «разорвало» на части.

Пассажир, сидевший слева от водителя, получил смертельные травмы, и скончался на месте аварии, сообщает агентство УНИАН.

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«Бойцы аварийно-спасательного отряда с помощью специнструмента разрезали кузов авто и передали тело медикам. Водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. В момент аварии на тротуаре не было случайных прохожих, иначе последствия могли быть еще более печальными. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая должна выяснить подробности данной аварии», — говорится в сообщении. Смертельное ДТП на бульваре Дружбы Народов.

Ранее сообщалось, что Украина лидирует в Европе по показателям смертности граждан на дорогах. За 11 месяцев 2016 года полицейские зафиксировали чуть больше 138 тысяч аварий. В 23 с половиной тысячах ДТП примерно 30 тысяч украинцев получили ранения и почти три тысячи погибли. В сутки же происходило по 413 ДТП, то есть одна авария каждые четыре минуты.

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