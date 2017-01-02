Семейная пара в Приморье, заблудившись, встретила Новый год в тайге

Владивосток, 2 января, PrimaMedia.

Приморские спасатели помогли семейной паре из Арсеньева, у которых по дороге сломалась машина в новогоднюю ночь, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как рассказали в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, 31 декабря в 17.43 оперативному дежурному поступило сообщение от жителя Находки. При движении по объездной дороге из Арсеньева в Находку сломалась машина, и он с женой пытается выйти пешком к населённому пункту, при этом своё местоположение они определить не могут.

«На поиски выдвинулась поисковая группа 68 краевой пожарной части на специальной машине. Прибыв в село Скворцово установили, что в тайге в восьми километрах от села, местный егерь видел брошенный автомобиль. Обнаружив брошенную машину, по её следам начали поиск потерявшихся», — сообщил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.

В ходе интенсивных поисков в 5.36 1 января семейная пара была найдена, медицинская помощь не потребовалась.

«Поиски людей осложнялись тем, что не было известно точное их местонахождение, но благодаря опыту спасателей и хорошему знанию местности, удалось обнаружить потерявшихся», — отметил Юрий Журавель.