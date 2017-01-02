Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы
Самарис хочет перейти в «Зенит»
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
07:06 (мск), источник: Tengrinews

Обрушение дома в Шахтинске: число жертв возросло до 9

Ранее сообщалось о двух жертвах.

Источник: Tengrinews

Число погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома возросло до девяти человек. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов. Ранее сообщалось о двух жертвах. По информации Иманкулова, на данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 и 2010 годов рождения. На месте продолжаются спасательные работы, идет разбор завалов.

Напомним, ЧП произошло в поселке Шахан в Шахтинске вечером 1 января. Спасено четыре человека, из них двое детей. По информации спасателей, под завалами могут находиться еще люди.

Спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной Гвардии, частные предприниматели.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суровые фильмы жанра &quot;постсоветский реализм&quot;
Конгресс США намерен расширить антироссийские санкции
Генконсульство подтвердило гибель россиянки в теракте в Стамбуле
Путин пригласил детей высланных дипломатов на елку в Кремль
Депутат: «Система предполагает обогащение 1% населения»
Нетаньяху допросят в связи с подозрениями в коррупции
В Германии расследуют мошенничество мигрантов с соцвыплатами
В Казахстане из-под завалов дома извлечены тела девяти человек
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь