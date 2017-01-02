Обрушение дома в Шахтинске: число жертв возросло до 9

Число погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома возросло до девяти человек. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов. Ранее сообщалось о двух жертвах. По информации Иманкулова, на данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 и 2010 годов рождения. На месте продолжаются спасательные работы, идет разбор завалов.

Напомним, ЧП произошло в поселке Шахан в Шахтинске вечером 1 января. Спасено четыре человека, из них двое детей. По информации спасателей, под завалами могут находиться еще люди.