Обрушение дома в Шахтинске: число жертв возросло до 9
Ранее сообщалось о двух жертвах.
Ранее сообщалось о двух жертвах.
Число погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома возросло до девяти человек. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов. Ранее сообщалось о двух жертвах. По информации Иманкулова, на данный момент
Напомним, ЧП произошло в поселке Шахан в Шахтинске вечером 1 января. Спасено четыре человека, из них двое детей. По информации спасателей, под завалами могут находиться еще люди.
Спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной Гвардии, частные предприниматели.