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07:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омске 23 пожарных 3 часа тушили частный дом

Спасатели обнаружили двоих погибших.

Источник: РИА "Новости"

Вчера, в первый день нового года, в 18:22 в центр управления МЧС поступил вызов. Загорелся частный дом на улице Москаленко Кировского округа.

Уже через 6 минут после вызова к месту происшествия прибыли 23 человека и 6 единиц техники, также на месте работало 4 звена газодымной защиты. Остановить распространение огня пожарным удалось к 19:05. Для того, чтобы полностью потушить огонь, спасателям потребовалось почти 3 с половиной часа. Возгорание произошло на крыше дома: она полностью сгорела.

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, во время пожара погибло 2 человека — пожарные обнаружили тела мужчины и женщины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших и устанавливают причины возгорания.

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