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07:35 (мск), источник: Tengrinews

Стала известна предварительная причина обрушения дома в Шахтинске

Одного человека удалось спасти из-под завалов.

Источник: Tengrinews

Стала известна предварительная причина обрушения подъезда многоэтажного дома в городе Шахтинск, Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кроме того, спасателям удалось вытащить из-под завалов одного выжившего. Предварительно причиной трагедии стал взрыв общедомового котла отопления. Данную информацию подтвердили по номеру открытой в городе горячей линии.

«В 8:15 спасателям удалось вытащить из-под завалов мужчину 32 лет. В настоящее время он жив, получает необходимую медицинскую помощь», — сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов. По информации Иманкулова, на данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 и 2010 годов рождения. На месте продолжаются спасательные работы, идет разбор завалов.

Напомним, ЧП произошло в поселке Шахан в Шахтинске вечером 1 января. Спасено четыре человека, из них двое детей. По информации спасателей, под завалами могут находиться еще люди. Спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной Гвардии, частные предприниматели.

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