Стала известна предварительная причина обрушения дома в Шахтинске

Стала известна предварительная причина обрушения подъезда многоэтажного дома в городе Шахтинск, Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кроме того, спасателям удалось вытащить из-под завалов одного выжившего. Предварительно причиной трагедии стал взрыв общедомового котла отопления. Данную информацию подтвердили по номеру открытой в городе горячей линии.