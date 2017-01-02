Стала известна предварительная причина обрушения дома в Шахтинске
Одного человека удалось спасти
Одного человека удалось спасти
Стала известна предварительная причина обрушения подъезда многоэтажного дома в городе Шахтинск, Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кроме того, спасателям удалось вытащить
«В 8:15 спасателям удалось вытащить
Напомним, ЧП произошло в поселке Шахан в Шахтинске вечером 1 января. Спасено четыре человека, из них двое детей. По информации спасателей, под завалами могут находиться еще люди. Спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной Гвардии, частные предприниматели.