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07:12 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский автомобиль загорелся по пути на горнолыжный курорт

Новый 2017 год начался не для всех хорошо.

В Приморье сгорел автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @Инцидент произошел в районе села Ивановка, Михайловский район Приморского края. По предварительной информации, загорелся двигатель автомобиля. По какой причине — пока неизвестно. В результате возгорания автомобиль получил сильные повреждения. Огнеборцам автомобиль спасти не удалось — транспорт выгорел дотла. При пожаре никто не пострадал.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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