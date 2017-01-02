Приморский автомобиль загорелся по пути на горнолыжный курорт

В Приморье сгорел автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @Инцидент произошел в районе села Ивановка, Михайловский район Приморского края. По предварительной информации, загорелся двигатель автомобиля. По какой причине — пока неизвестно. В результате возгорания автомобиль получил сильные повреждения. Огнеборцам автомобиль спасти не удалось — транспорт выгорел дотла. При пожаре никто не пострадал.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.