В Приморье подростки на угнанной машине устроили смертельное ДТП

В первый день 2017 года автомобиль Хонда Одиссей, за рулем которого находился 19-летний парень, врезался в ограждение и перевернулся. В салоне помимо водителя находились четверо школьников 13 и 14 лет. Один из них погиб, трое получили различные травмы и были госпитализированы.

«Установлено, что мужчина управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления не проходил. Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция проводит проверку по факту аварии. Чтобы выяснить обстоятельства трагедии, назначены различные экспертизы.