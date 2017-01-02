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07:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье подростки на угнанной машине устроили смертельное ДТП

В поселке Пластун Тернейского района Приморья в результате ДТП погиб 14-летний подросток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В первый день 2017 года автомобиль Хонда Одиссей, за рулем которого находился 19-летний парень, врезался в ограждение и перевернулся. В салоне помимо водителя находились четверо школьников 13 и 14 лет. Один из них погиб, трое получили различные травмы и были госпитализированы.

«Установлено, что мужчина управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления не проходил. Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция проводит проверку по факту аварии. Чтобы выяснить обстоятельства трагедии, назначены различные экспертизы.

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