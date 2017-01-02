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07:21 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские подростки пойманы за поджогом мусорных баков

Возмездие настигло нарушителей моментально.

Приморские школьники решили поджечь хлам возле мусорных баков, но тут же были наказаны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @Инцидент произошел в городе Большой Камень. Очевидец заметил, как два школьника подожгли картонные коробки с мусором, которые находились возле мусорных баков. После того, как подростки уже развели огонь, мужчина незамедлительно направился в сторону происшествия и решил наказать малолетних нарушителей. Он заставил их тушить возгорание подручными средствами. Вокруг места происшествия находился только снег, которым и пришлось тушить огонь.

Сколько времени заняла данная процедура — неизвестно. Но, судя по всему, в будущем ребятам больше не захочется совершать такие опрометчивые поступки.

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