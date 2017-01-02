В Башкирии «Лада» насмерть сбила пешехода
УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Абзелиловском районе Башкирии около 22 часов 1 января произошло ДТП со смертельным исходом.
УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Абзелиловском районе Башкирии около 22 часов 1 января произошло ДТП со смертельным исходом.
Предварительно, на 25-м километре дороги Аскарово — Альмухаметово — Сибай водитель «Лады Гранты» сбил пешехода, переходившего дорогу перед близко идущим транспортным средством. 57-летний мужчина погиб на месте происшествия. Ведется расследование произошедшего, сообщили в республиканской автоинспекции.