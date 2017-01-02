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09:03 (мск), источник: Nur.kz

Аким Карагандинской области: Взрыв котла стал причиной обрушения дома

Абдибеков рассказал подробности трагедии в Шахтинске.

Источник: Nur.kz

Взрыв установленного в подвале крайнего четвертого подъезда многоэтажного дома мог стать причиной обрушения дома в поселке Шахан возле Шахтинска, передает NUR.KZ.

Как сообщил на месте ЧП аким Карагандинской области, предварительной причиной обрушения многоэтажного дома является взрыв котла.

«Перед спасателями поставлена задача добраться до подвального помещения, где находился котел отопительной системы, который и привел к этому несчастному случаю. Это требуется для того, чтобы провести соответствующие технические экспертизы для определения причины возникшей ситуации. Чтобы узнать, в результате чего произошел взрыв этого котла? Это нужно для принятия соответствующих мер по устранению не только последствий, но и причин, способствовавших этой трагедии», — сказал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

Продолжается работа по разбору обрушения четвертого подъезда дома № 4 микрорайона № 3. Известно о девяти погибших и двоих пострадавших. Девочка 2005 года рождения находится в центре ортопедии и травматологии имени Макажанова в Караганде. Извлеченный из-под обломков утром 2 января 32-летний мужчина находится в центральной районной больнице Шахтинска.

«У девочки перелом правого бедра. Угрозы жизни нет. У мужчина — перелом предплечий. Он сейчас находится в центральной районной больнице Шахтинска, но принимаются меры по его транспортировке в центр ортопедии и травматологии имени Макажанова», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

В настоящий момент все жители многоэтажного дома эвакуированы.

«Жильцы первого, второго, третьего подъездов и тех квартир в четвертом подъезде, которые остались целыми, эвакуированы, — сказал аким Абдибеков. — Они находятся у родственников. Предоставлена возможность разместиться в мечети, в детском саду, в общежитиях. Но граждане в основном разместились у родственников. Некоторые семьи потеряли сразу несколько человек. Выделены средства из бюджета для оказания материальной помощи. Комиссия по установлению причин разрушения дома создана на республиканском уровне».

В настоящий момент создана комиссия создана для расследования причин обрушения пятиэтажного дома. В ее состав вошли специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля, Комитета по ЧС, регионального департамента по ЧС, акимата Карагандинской области.

Напомним, обрушение подъезда произошло в ночь на второе января. Погибли девять человек, двое госпитализированы.

Напомним, что в Шахтинске обрушился дом. Сначала КЧС сообщал об одном погибшем, позже нашли еще одного. На данный момент под завалами обнаружили девять погибших. Одного мужчину удалось найти живым.

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