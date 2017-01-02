Автобус с пассажиром и водителями застрял на трассе в Купинском районе

Как сообщают подписчики паблика АСТ-54, никто из пассажиров не пострадал. Всего в автобусе находятся два водителя и один пассажир. Поскольку расстояние между Новосибирском и Чистоозерным составляет около пятисот километров, в автобусе едут два водителя. Пока один из них отдыхает, второй работает. Несмотря на то, что автобус застрял в сугробе, он исправен и можно включить печку. Поэтому пассажир и водители не замерзнут. Сейчас на месте происшествия -6 градусов.

— До сих пор сидят. В диспетчерской Купино их открыто посылают, — сообщает подписчица АСТ-54 Юля Заитова.

В Единой диспетчерской службе администрации Купинского района корреспонденту VN.ru вежливо пояснили ситуацию:

На трассе «Новосибирск-Чистоозерное» образовался снежный перемет. Фото со страницы vk.com/act54.

— Никто никуда не посылает этих людей. Непонятно, откуда взялся этот ажиотаж в интернете. В четыре часа утра на помощь людям был отправлен трактор «Кировец», но, пытаясь вытащить автобус, оборвал трос. Автобус с трассы не улетал, а попал в снежный перемет посреди дороги. Час назад (разговор происходил в 11.40 — прим. ред.) к месту события выехали большие трактора, которые будут разгребать снег.