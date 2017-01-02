Два человека выжили при обрушении пятиэтажки в поселке Шахан

Как сообщалось ранее, утром в понедельник из-под завалов был извлечен 32-летний мужчина. Позже в комитете по ЧС добавили, что накануне сразу после приезда спасателей и медиков была госпитализирована девочка, 2005 года рождения, с закрытым переломом бедра.

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. По уточненным данным, двое человек выжили при обрушении пятиэтажного жилого дома в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области.

ЧП произошло в первый день 2017 года в 22.40. Жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. По последним данным, погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (из них двое девочек младше года).

Как сообщили Sputnik Казахстан по телефону «горячей линии», для эвакуированных жильцов подготовлены два пункта размещения, но, по последним данным, они все отказались и поселились у родственников или друзей.