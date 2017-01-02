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13:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Ликвидирована утечка ксилола на Екатеринбурге-Сортировочном

Устранить утечку ксилола из цистерны, стоящей на путях Екатеринбурга-Сортировочного, удалось сегодня заполночь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного главка МЧС, в 02.27 местного времени спасатели завершили мероприятия по ликвидации аварии.

Напомним, накануне в 23.40 дежурный РЖД сообщил, что при осмотре грузового состава на станции Екатеринбург-Сортировочный сотрудниками СвЖД обнаружена утечка ксилола в одной из цистерн. Специалистами СвЖД вагон был оцеплен и с помощью пожарного поезда отбуксирован для устранения неисправности.

Угрозы для населения и окружающей среды авария не принесла, движение поездов осуществлялось в штатном режиме. Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 28 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек и 2 единицы техники.

Ксилол — углеводород ароматического ряда, выделяемый при коксовании нефти, используется в качестве растворителя.

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