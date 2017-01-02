Ликвидирована утечка ксилола на Екатеринбурге-Сортировочном
Устранить утечку ксилола из цистерны, стоящей на путях
Устранить утечку ксилола из цистерны, стоящей на путях
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, накануне в 23.40 дежурный РЖД сообщил, что при осмотре грузового состава на станции
Угрозы для населения и окружающей среды авария не принесла, движение поездов осуществлялось в штатном режиме. Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 28 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек и 2 единицы техники.
Ксилол — углеводород ароматического ряда, выделяемый при коксовании нефти, используется в качестве растворителя.