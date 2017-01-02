Омичи задержали вора, укравшего сумку с деньгами

Сегодня в полицию позвонил житель Советского округа и сообщил, что у дома по улице Малиновского задержан человек, который совершил кражу.

Прибывшие полицейские выяснили, что утром омич чистил снег возле своего гаража на улице Малиновского. Сумку, чтобы она не мешала, мужчина повесил на дверь.

В это время мимо гаража проходил мужчина. Поддавшись соблазну, он схватил чужую сумку и быстро удалился. Владелец вскоре заметил пропажу и бросился на поиски. Мужчине удалось догнать предполагаемого похитителя, и между ними началась разборка. Прохожие при виде конфликта недолго думая вызвали полицию.

В итоге украденную сумку, в которой лежало 5 200 рублей, полицейские вернули хозяину, а вора доставили в отдел полиции. 39-летнему мужчине за кражу грозит срок до 2-х лет.