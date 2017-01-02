У колонии в Новокуйбышевске задержан самарец с 52 гр героина
Сотрудники полиции Новокуйбышевска получили оперативную информацию о том, что 35-летний житель Самары может быть причастен к сбыту наркотических средств осужденным.
Сотрудники полиции Новокуйбышевска получили оперативную информацию о том, что 35-летний житель Самары может быть причастен к сбыту наркотических средств осужденным.
Полицейские задержали подозреваемого в ходе проведения
Изъятую находку сотрудники органов внутренних дел направили на исследование в
В отношении задержанного, который уже был судим за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается, сообщает облГлавк.