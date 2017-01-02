Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
"Нельзя на море смотреть": полицейский о происходящем в Сочи
Как отмечали Новый год на Руси
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
«Арсенал» забил два безответных гола «Кристал Пэлас»
Умер чемпион Европы по футболу Виктор Царев
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
13:20 (мск), источник: Volga News

У колонии в Новокуйбышевске задержан самарец с 52 гр героина

Сотрудники полиции Новокуйбышевска получили оперативную информацию о том, что 35-летний житель Самары может быть причастен к сбыту наркотических средств осужденным.

Полицейские задержали подозреваемого в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на прилегающей к исправительному учреждению территории. В ходе досмотра в присутствии понятых в автомобиле Lada Granta, которым управлял задержанный, оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Изъятую находку сотрудники органов внутренних дел направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Специалисты установили, что внутри пакета находилось более 52 граммов героина.

В отношении задержанного, который уже был судим за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается, сообщает облГлавк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Николай Меркушкин: "В 2017 году нам необходимо трудиться с удвоенной энергией"
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Китай планирует «жесткие меры» в отношении Тайваня из-за Трампа
Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии
Депутат: «Система предполагает обогащение 1% населения»
Нетаньяху допросят в связи с подозрениями в коррупции
32 человека погибли при мощном взрыве в Багдаде
В Казахстане из-под завалов дома извлечены тела девяти человек
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
Лучшее за 2016: как проверить подержанный авто в интернете Мы протестировали несколько онлайн-сервисов, предоставляющих историю машин по VIN, и результаты нас удивили!
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь