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10:19 (мск), источник: Tengrinews

Стали известны имена погибших при обрушении дома в Шахтинске

Из-под завала спасателями были извлечены девять тел — 5 мужских и 4 женских.

Источник: Tengrinews

Стали известны имена погибших и пострадавших при обрушении части дома в поселке Шахан в Шахтинске, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Из-под завала спасателями были извлечены девять тел — 5 мужских и 4 женских, в том числе двое детей: Андропова Ольга Владимиовна 1988 года рождения, Андропов Виталий Михайлович 1981 года рождения, Андропова Евангелина Витальевна 2016 года рождения, Кан Татьяна Кузьминична 1953 года рождения, Алексеенко Владимир Алексеевич 2016 года рождения, Алексеенко Елена Юрьевна 1980 года рождения, Галышев Владимир Иванович 1960 года рождения, Галышев Артур 2010 года рождения, Михайлов Валерий Семенович 1956 года рождения.

Двоих пострадавших удалось спасти. Сейчас они госпитализированы в поликлинику имени Макажана в Караганде. Это Галышев Александр Васильевич 1984 года рождения и Васильева Елена Александовна 2005 года рождения. По данным статистики, всего в доме проживало около 118 человек.

Напомним, трагедия произошла в поселке Шахан в Шахтинске вечером 1 января. Из-под завалов спасено пять человек, из них двое детей. В настоящее время есть информация о девяти погибших. Спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной гвардии, частные предприниматели. Предварительно причиной обрушения стал взрыв общедомового котла отопления.

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