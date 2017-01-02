Стали известны имена погибших при обрушении дома в Шахтинске

Из-под завала спасателями были извлечены девять тел — 5 мужских и 4 женских, в том числе двое детей: Андропова Ольга Владимиовна 1988 года рождения, Андропов Виталий Михайлович 1981 года рождения, Андропова Евангелина Витальевна 2016 года рождения, Кан Татьяна Кузьминична 1953 года рождения, Алексеенко Владимир Алексеевич 2016 года рождения, Алексеенко Елена Юрьевна 1980 года рождения, Галышев Владимир Иванович 1960 года рождения, Галышев Артур 2010 года рождения, Михайлов Валерий Семенович 1956 года рождения.

Двоих пострадавших удалось спасти. Сейчас они госпитализированы в поликлинику имени Макажана в Караганде. Это Галышев Александр Васильевич 1984 года рождения и Васильева Елена Александовна 2005 года рождения. По данным статистики, всего в доме проживало около 118 человек.