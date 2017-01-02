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10:06 (мск), источник: РИА Новости

В турецкой полиции рассказали о подозреваемом в теракте в Стамбуле

В нападении на ночной клуб Reina подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой «Исламское государство».

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АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), подозревается в теракте в Стамбуле, сообщает в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на полицию.

В новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле.

Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

Сообщается, что 28—31 декабря полиция арестовала в разных городах Турции 63 боевика ИГ, на основании допросов которых была получена информация о возможной причастности к нападению гражданина Узбекистана или Киргизии.

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