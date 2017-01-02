В турецкой полиции рассказали о подозреваемом в теракте в Стамбуле

АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), подозревается в теракте в Стамбуле, сообщает в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на полицию.

В новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле.

Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.