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10:15 (мск), источник: Zakon.kz

Спасатели в Шахане нашли фотографии погибшей женщины с дочкой

Продолжаются спасательные работы.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Среди погибших в пятиэтажном доме в Шахане были женщина с грудным младенцем, фотоальбом нашли спасатели среди обломков, передает Zakon.kz.

На снимках семейного альбома — погибшая 24-летняя Елена Алексеенко. Накануне трагедии женщина проводила мужа на вахту и встречала новый год с его мамой и братом. Брат ее мужа Владимира Алексей Алексеенко рассказал: «Владимир сейчас находится на вахте. Он пока не знает о смерти жены и ребенка. Я встретил с ними Новый год и ушел».

Супруги поженились в прошлом году. Елена находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком, а муж Владимир работал на предприятии вахтовым методом.

Напомним, ЧП произошло 1 января 2017 года в 22.40. Жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Второго января были найдены еще два тела. Как сообщалось ранее, утром в понедельник 32-летний мужчина найден живым под завалами. По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла в подвале дома. Был опубликован список девятерых погибших.

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