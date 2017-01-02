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13:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое мальчиков сбежали из больницы в Куйтуне в Иркутской области

Полицейские разыскали их в течение получаса.

Сотрудники полиции обнаружили живыми и невредимыми двоих мальчиков 10 и 12 лет, которые сбежали из больницы в поселке Куйтун в Иркутской области. Правоохранителям потребовалось полчаса, чтобы разыскать несовершеннолетних. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел 1 января в поселке Куйтун. Днем в дежурную часть полиции поступило сообщение из отделения местной больницы о том, что пропали несовершеннолетние пациенты, находившиеся на лечении. Как оказалось, они оставили палату и в легкой одежде ушли в неизвестном направлении.

«В сложившейся обстановке на их поиски незамедлительно был поднят весь личный состав отдела полиции, организованы поисковые группы. Спустя получаса пропавшие ребята были обнаружены живыми и невредимыми. В ходе разыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции Иван Безмаслов и инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Сергей Зыков нашли их в одном подъездов», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего проводится проверка, в рамках которой также будет дана правовая оценка работе медперсонала.

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