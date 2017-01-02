Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Умер известный советский и российский актер
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
«Арсенал» забил два безответных гола «Кристал Пэлас»
Карякин прокомментировал уход Карлсена с церемонии награждения
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12:08 (мск), источник: Publika.md

Жителя села Олишканы задержали за убийство сожительницы

50-летнего жителя села Олишканы Шолданештского района задержали за убийство сожительницы.

Источник: Publika.md

Мужчина сначала избил женщину до полусмерти, а затем нанёс ей 16 ножевых ударов в грудь. Произошла трагедия в новогоднюю ночь.

По данным полиции, расправившись с сожительницей, мужчина позвонил родственнику и рассказал о случившемся. Тот немедленно сообщил обо всём в правоохранительные органы. Прибыв на место происшествия, стражи порядка нашли агрессора в состоянии сильного алкогольного опьянения. Некоторые соседи говорят, что мужчина был тихим, другие — что не раз заставали сожителей за ссорой.

«Мы его знаем. Он иногда выпивал, но не сказал бы, что он был агрессивным».

Полиция возбудила уголовное дело по статье умышленное убийство.

«Он частично признал вину. Проводим расследование для установления обстоятельств инцидента», — сказал следователь ИП Шолданешты Марчел Урсаки.

Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Китай планирует «жесткие меры» в отношении Тайваня из-за Трампа
Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии
Депутат: «Система предполагает обогащение 1% населения»
Нетаньяху допросят в связи с подозрениями в коррупции
Пожар на месте взрыва на газопроводе в Баку потушен
В Казахстане из-под завалов дома извлечены тела девяти человек
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь