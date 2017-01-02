Жителя села Олишканы задержали за убийство сожительницы

Мужчина сначала избил женщину до полусмерти, а затем нанёс ей 16 ножевых ударов в грудь. Произошла трагедия в новогоднюю ночь.

По данным полиции, расправившись с сожительницей, мужчина позвонил родственнику и рассказал о случившемся. Тот немедленно сообщил обо всём в правоохранительные органы. Прибыв на место происшествия, стражи порядка нашли агрессора в состоянии сильного алкогольного опьянения. Некоторые соседи говорят, что мужчина был тихим, другие — что не раз заставали сожителей за ссорой.

«Мы его знаем. Он иногда выпивал, но не сказал бы, что он был агрессивным».

Полиция возбудила уголовное дело по статье умышленное убийство.

«Он частично признал вину. Проводим расследование для установления обстоятельств инцидента», — сказал следователь ИП Шолданешты Марчел Урсаки.

Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.