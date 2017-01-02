Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии

Сообщается, что турецкая авиация и артиллерия уничтожили 22 боевика ИГ в Сирии за последние сутки.

Также турецкие военные утверждают, что самолет российских ВКС уничтожил несколько целей ИГ в районе города Эль-Баб на севере страны.

Стал известен список группировок, присоединившихся к перемирию в Сирии

В конце декабря Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии.

Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Соглашение исключает террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и ИГ.