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11:03 (мск), источник: РИА Новости

Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГ на севере Сирии

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Турецкие и российские бомбардировщики нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на турецких военных.

Источник: РИА "Новости"
Сообщается, что турецкая авиация и артиллерия уничтожили 22 боевика ИГ в Сирии за последние сутки.

Также турецкие военные утверждают, что самолет российских ВКС уничтожил несколько целей ИГ в районе города Эль-Баб на севере страны.

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В конце декабря Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии.

Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Соглашение исключает террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и ИГ.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
С Новым годом!
Интересно, будут ли турки бомбить на Навруз?
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