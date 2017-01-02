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11:23 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на месте взрыва на газопроводе в Азербайджане потушен

Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Потушен пожар на месте взрыва, произошедшего в понедельник утром на газопроводе в поселке Сангачал Гарадагского района Баку, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По информации МЧС Азербайджана, приведший к пожару взрыв произошел примерно в 7 часов утра (6:00 мск).

На место происшествия были стянуты живая сила и техника МЧС. На участке магистрального газопровода диаметром 1 тыс. мм, ведущем на Сангачальскую головную установку, прекращена подача газа.

Как сообщает пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана, предпринимаются меры по ликвидации последствий аварии на газопроводе.

Как сообщалось ранее, аналогичная авария произошла на этом же участке магистрального газопровода в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку 27 декабря 2016 года. После взрыва на газопроводе начался пожар, который был потушен в течение нескольких часов. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

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Среди возможных причин аварии Госнефтекомпания Азербайджана назвала низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде и в оползневой зоне.
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