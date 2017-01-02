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12:01 (мск), источник: 112.ua

В Краматорске в ходе уличной драки пострадал патрульный, он госпитализирован с тяжелыми травмами

Злоумышленники ударили его по голове топором.

Источник: РИА "Новости"

В Краматорске в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский, сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

В сообщении сказано, что правоохранитель, находясь не на службе, заметил конфликт и решил прийти на помощь: четверо неизвестных избивали мужчину. В ходе драки они нанесли патрульному удар топором. Инцидент произошел 1 января, злоумышленники задержаны.

При этом, они пытались скрыться с места происшествия на автомобиле.

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«Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, который проезжал по маршруту, вызвал карету скорой помощи и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города», — сообщили в полиции.

Патрульный и еще один пострадавший местный житель были госпитализированы. У первого врачи госпитализировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, у второго — рубленую рану щеки и закрытую черепно-мозговую травму.

«Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции. По факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование», — говорится в сообщении.

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