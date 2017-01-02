В Краматорске в ходе уличной драки пострадал патрульный, он госпитализирован с тяжелыми травмами
Злоумышленники ударили его по голове топором.
Злоумышленники ударили его по голове топором.
В Краматорске в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский, сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.
В сообщении сказано, что правоохранитель, находясь не на службе, заметил конфликт и решил прийти на помощь: четверо неизвестных избивали мужчину. В ходе драки они нанесли патрульному удар топором. Инцидент произошел 1 января, злоумышленники задержаны.
При этом, они пытались скрыться с места происшествия на автомобиле.
«Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, который проезжал по маршруту, вызвал карету скорой помощи и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города», — сообщили в полиции.
Патрульный и еще один пострадавший местный житель были госпитализированы. У первого врачи госпитализировали
«Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции. По факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование», — говорится в сообщении.