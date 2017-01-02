В Краматорске в ходе уличной драки пострадал патрульный, он госпитализирован с тяжелыми травмами

В Краматорске в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский, сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

В сообщении сказано, что правоохранитель, находясь не на службе, заметил конфликт и решил прийти на помощь: четверо неизвестных избивали мужчину. В ходе драки они нанесли патрульному удар топором. Инцидент произошел 1 января, злоумышленники задержаны.

При этом, они пытались скрыться с места происшествия на автомобиле.