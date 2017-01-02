Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, передает агентство Рейтер.

В турецкой полиции рассказали о подозреваемом в теракте в Стамбуле

Нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.