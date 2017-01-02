Умер знаменитый защитник московского ФК «Динамо» Виктор Царев

Москва. 2 января. INTERFAX.RU — Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царёв умер в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Динамо» (Москва).

Он — чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССР’Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царёв — один из лучших защитников в истории «Динамо». Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении клуба в твиттере.

Царев — чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССР в составе «Динамо», в качестве капитана «бело-голубых» провёл 189 матчей, являясь лидером по этому показателю.

Заслуженный тренер РСФСР, кавалер ордена Дружбы.