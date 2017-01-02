Водитель, сбивший женщину с ребенком в Ростове был пьян

Водитель, сбивший женщину с ребенком на проспекте Космонавтов, был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по РО. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Родственники сбитой женщины уже установлены. Как уточнили в ГУ МВД по РО, ребенок будет передан родственникам после оказания ему необходимой медицинской помощи.

Напомним, 1 января около 11 часов утра на проспекте Космонавтов произошла страшная авария. 43-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген Поло» допустил выезд на разделительный газон, где произошло столкновение с опорой светофора. После чего автомобиль отбросило на женщину-пешехода с коляской, в которой находился ребенок. Пострадавшие были госпитализированы. Ребенок чудом остался жив, мать ребенка получила тяжелые травмы.