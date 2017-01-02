Водитель, сбивший женщину с ребенком в Ростове был пьян
В отношении 34-летнего автовладельца решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В отношении 34-летнего автовладельца решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Водитель, сбивший женщину с ребенком на проспекте Космонавтов, был пьян. Об этом сообщили в
Напомним, 1 января около 11 часов утра на проспекте Космонавтов произошла страшная авария. 43-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген Поло» допустил выезд на разделительный газон, где произошло столкновение с опорой светофора. После чего автомобиль отбросило на