В Воронежской области пьяный гость угнал у знакомого машину

Пьяный 27-летний житель Борисоглебска угнал «ВАЗ» у 42-летнего мужчины, в доме которого гостил и выпивал, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник, 2 января. Машину нашли неподалеку от места преступления.

Автомобиль пропал с улицы 40 лет Октября в Борисоглебске. Хозяин обратился в полицию. Правоохранители оперативно собрали информацию, позволившую задержать подозреваемого в короткие сроки. Парень признал вину и рассказал, что совершил угон под воздействием алкоголя. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.