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17:11 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье электричка сбила семью из трех человек

В результате инцидента погиб один человек.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Электропоезд сбил в Раменском районе Подмосковья мужчину, его жену и малолетнего ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Инцидент произошел утром на станции 47-й км, когда семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.

"Мужчина погиб, его жене медпомощь была оказана на месте, пятилетний ребенок направлен в детскую больницу с различными травмами", - сказали в пресс-службе.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

В управлении в связи с трагедией напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на объектах железной дороги, призвав не перебегать железнодорожные пути перед близко идущим поездом.

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