В Подмосковье электричка сбила семью из трех человек
В результате инцидента погиб один человек.
В результате инцидента погиб один человек.
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Электропоезд сбил в Раменском районе Подмосковья мужчину, его жену и малолетнего ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути. Как сообщили ТАСС в
Инцидент произошел утром на станции 47-й км, когда семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.
"Мужчина погиб, его жене медпомощь была оказана на месте, пятилетний ребенок направлен в детскую больницу с различными травмами", - сказали в пресс-службе.
По данному факту Следственный комитет проводит проверку.
В управлении в связи с трагедией напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на объектах железной дороги, призвав не перебегать железнодорожные пути перед близко идущим поездом.