В Подмосковье электричка сбила семью из трех человек

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Электропоезд сбил в Раменском районе Подмосковья мужчину, его жену и малолетнего ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Инцидент произошел утром на станции 47-й км, когда семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.