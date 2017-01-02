На руднике Казахмыса погиб рабочий
Компания «Казахмыс» с прискорбием сообщает о несчастном случае, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Компания «Казахмыс» с прискорбием сообщает о несчастном случае, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Как сообщается, несчастный случай произошел накануне Нового года на
«При внезапном обрушении горной массы 35-летний машинист дизельного участка получил травмы несовместимые с жизнью. Специальная комиссия выясняет причины несчастного случая», — говорится в сообщении
Руководство и трудовой коллектив компании «Казахмыс» приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего.