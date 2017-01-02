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12:28 (мск), источник: Newtimes.kz

На руднике Казахмыса погиб рабочий

Компания «Казахмыс» с прискорбием сообщает о несчастном случае, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщается, несчастный случай произошел накануне Нового года на Восточно-Жезказганском руднике ПО «Жезказганцветмет».

«При внезапном обрушении горной массы 35-летний машинист дизельного участка получил травмы несовместимые с жизнью. Специальная комиссия выясняет причины несчастного случая», — говорится в сообщении пресс-службы.

Руководство и трудовой коллектив компании «Казахмыс» приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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