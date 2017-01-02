В Черняховске пожарные спасли из огня человека

Вечером в воскресенье, 1 января, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Гусевском шоссе в Черняховске. В результате возгорания пострадал мужчина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В двухэтажном кирпичном жилом доме горели перекрытия. В тушении огня участвовали девять человек и три единицы техники.

Пожарным удалось спасти из огня мужчину, который находился в горевшем помещении. Он доставлен в больницу.