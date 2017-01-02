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14:19 (мск), источник: БЕЛТА

Страшное ДТП на МКАД: трое людей госпитализировано в тяжелом состоянии

В результате ДТП с участием легкового автомобиля, который врезался в осветительную мачту на МКАД, три человека получили серьезные повреждения.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 28-летний водитель, предположительно пьяный, за рулем автомобиля марки «Фольксваген Пассат» ехал по столичной кольцевой дороге от улицы Илимской в направлении улицы Байкальской. На одном из участков трассы мужчина не смог справиться с управлением и влетел в осветительную мачту.

С учетом водителя, в салоне машины находилось пять человек. Примечательно, что ехавший за рулем обошелся без травм, в то время, как троих его попутчиков пришлось экстренно госпитализировать в тяжелом состоянии. У одного из них оказалось пробитым легкое, другой сломал бедро. По предварительной информации, пострадавшие пассажиры также не были трезвыми.

В данный момент ведется проверка произошедшего.

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