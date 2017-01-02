Иномарка столкнулась с двумя автобусами на Левобережье Астаны

Авария произошла в 14.30.

«Водитель машины Toyota допустил столкновение с автобусами маршрутов № 70 и 28: сначала врезался в один автобус, а затем в другой. В результате ДТП пострадавших среди пассажиров нет, водителю автобуса № 28 была оказана медицинская помощь», — рассказала представитель полиции.

По данному факту проводится дознание.