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13:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

Иномарка столкнулась с двумя автобусами на Левобережье Астаны

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. Легковой автомобиль столкнулся с двумя автобусами на улице Кунаева на Левом берегу Астаны, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь департамента внутренних дел Карагандинской области Софья Кылышбекова.

Источник: Sputniknews.kz

Авария произошла в 14.30.

«Водитель машины Toyota допустил столкновение с автобусами маршрутов № 70 и 28: сначала врезался в один автобус, а затем в другой. В результате ДТП пострадавших среди пассажиров нет, водителю автобуса № 28 была оказана медицинская помощь», — рассказала представитель полиции.

По данному факту проводится дознание.

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