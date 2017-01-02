Полицию Кельна обвинили в расизме при охране новогодних гуляний
Лидер движения «зеленых» раскритиковала правоохранителей за то, что те целенаправленно проверяли мигрантов, применив так называемое расовое профилирование подозреваемых.
Лидер движения «зеленых» раскритиковала правоохранителей за то, что те целенаправленно проверяли мигрантов, применив так называемое расовое профилирование подозреваемых.
БЕРЛИН, 2 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Германская партия «зеленых» обвинила полицию Кельна в расизме при обеспечении правопорядка во время новогодних гуляний в городе.
Лидер политического движения Симоне Петер раскритиковала правоохранителей за то, что те целенаправленно проверяли мигрантов, применив так называемое расовое профилирование подозреваемых.
«Встает вопрос, насколько законным было проверять и частично ограничивать в передвижении 1000 человек только на основе их внешнего вида», — заявила она изданию Rhenische Post.
Спикер «зеленых» по вопросам миграционной политики в бундестаге Фолькер Бек также скептически отметил, что «применяемые полицией меры должны основываться на поведении отдельного человека, а не на его идентичности».
Иное поведение противоречит антирасистской конвенции ООН.
Полиция Кельна, которая в новогоднюю ночь была серьезно усилена, чтобы не допустить повторения прошлогодних беспорядков с участием сотен приезжих, эти обвинения отвергает.
Празднование прошло мирно
Между тем правительство ФРГ констатировало, что встреча Нового года в стране прошла мирно по сравнению с многочисленными беспорядками с участием мигрантов годом ранее.
Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Георг Штрайтер.
«Правительство с облегчением узнало, что празднования прошли мирно», — сказал он, отдельно поблагодарив полицию за службу в усиленном режиме в ночь на 1 января.
В ночь на 1 января 2017 года правоохранительные органы, охранявшие центр города, остановили для проверки личности в центре Кельна почти 1,7 тыс. человек — в основном тех, кто был похож на выходцев из североафриканских стран. Примерно 900 из них было предписано покинуть зону празднеств.
Всего, по оценке полиции, в федеральную землю Северный Рейн — Вестфалия перед Новым годом прибыли около 2 тыс. подозрительных лиц, которые могли повторить бесчинства прошлого года.
Большинство из них приехало на главный железнодорожный вокзал Кельна, около 800 — в соседний Дюссельдорф; задержаны были 92 человека.
По состоянию на вечер 1 января, в полицию федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия поступило 25 заявлений о домогательствах, 7 из них — в Кельне.
В предыдущую новогоднюю ночь в районе Кельнского собора и главного железнодорожного вокзала примерно тысяча мигрантов, разделившись на группы, совершали нападения на женщин.
В итоге в полицию обратилось более тысячи человек, они сообщали о домогательствах, грабежах, изнасилованиях, оскорблениях.
Случай вызвал широкий общественный резонанс в ФРГ, последовала реакция представителей правительства и законодательных органов. В частности, кабмин ужесточил миграционное законодательство.