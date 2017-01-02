Полицию Кельна обвинили в расизме при охране новогодних гуляний

Источник: AP 2016

БЕРЛИН, 2 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Германская партия «зеленых» обвинила полицию Кельна в расизме при обеспечении правопорядка во время новогодних гуляний в городе. Лидер политического движения Симоне Петер раскритиковала правоохранителей за то, что те целенаправленно проверяли мигрантов, применив так называемое расовое профилирование подозреваемых. «Встает вопрос, насколько законным было проверять и частично ограничивать в передвижении 1000 человек только на основе их внешнего вида», — заявила она изданию Rhenische Post.

Спикер «зеленых» по вопросам миграционной политики в бундестаге Фолькер Бек также скептически отметил, что «применяемые полицией меры должны основываться на поведении отдельного человека, а не на его идентичности».

Иное поведение противоречит антирасистской конвенции ООН. Фолькер Бек Спикер «зеленых» по вопросам миграционной политики в бундестаге

Полиция Кельна, которая в новогоднюю ночь была серьезно усилена, чтобы не допустить повторения прошлогодних беспорядков с участием сотен приезжих, эти обвинения отвергает. Празднование прошло мирно Между тем правительство ФРГ констатировало, что встреча Нового года в стране прошла мирно по сравнению с многочисленными беспорядками с участием мигрантов годом ранее. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Георг Штрайтер.

«Правительство с облегчением узнало, что празднования прошли мирно», — сказал он, отдельно поблагодарив полицию за службу в усиленном режиме в ночь на 1 января.

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В ночь на 1 января 2017 года правоохранительные органы, охранявшие центр города, остановили для проверки личности в центре Кельна почти 1,7 тыс. человек — в основном тех, кто был похож на выходцев из североафриканских стран. Примерно 900 из них было предписано покинуть зону празднеств. Всего, по оценке полиции, в федеральную землю Северный Рейн — Вестфалия перед Новым годом прибыли около 2 тыс. подозрительных лиц, которые могли повторить бесчинства прошлого года. Большинство из них приехало на главный железнодорожный вокзал Кельна, около 800 — в соседний Дюссельдорф; задержаны были 92 человека.

По состоянию на вечер 1 января, в полицию федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия поступило 25 заявлений о домогательствах, 7 из них — в Кельне.

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