Акимат: в Шахане погибли 9 человек — окончательные данные

АСТАНА, 2 янв — Sputnik. В поселке Шахан Карагандинской области при обрушении подъезда в 60-квартирном жилом доме погибли девять человек, сообщает в понедельник акимат региона.

ЧП произошло в первый день 2017 года в 22.40: в подвале одного из подъездов 60-квартирного жилого дома в поселке Шахан взорвался паровой котел, подъезд обрушился. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (из них двое девочек младше года). Два человека были госпитализированы.

По данным городского акимата, на момент аварии в доме было 118 жителей, в четвертом подъезде, который пострадал в результате взрыва, с учетом пришедших в гости, находилось около 30 человек. При этом утром аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков сообщил, что работы по разбору завалов продолжаются, одновременно устанавливаются фамилии жильцов, которые не находятся среди погибших.