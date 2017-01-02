Акимат: в Шахане погибли 9 человек — окончательные данные
В поселке Шахан завершены работы по разбору завалов обрушившегося подъезда многоэтажного дома.
В поселке Шахан завершены работы по разбору завалов обрушившегося подъезда многоэтажного дома.
АСТАНА, 2 янв — Sputnik. В поселке Шахан Карагандинской области при обрушении подъезда в 60-квартирном жилом доме погибли девять человек, сообщает в понедельник акимат региона.
ЧП произошло в первый день 2017 года в 22.40: в подвале одного из подъездов 60-квартирного жилого дома в поселке Шахан взорвался паровой котел, подъезд обрушился. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (из них двое девочек младше года). Два человека были госпитализированы.
По данным городского акимата, на момент аварии в доме было 118 жителей, в четвертом подъезде, который пострадал в результате взрыва, с учетом пришедших в гости, находилось около 30 человек. При этом утром аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков сообщил, что работы по разбору завалов продолжаются, одновременно устанавливаются фамилии жильцов, которые не находятся среди погибших.
«В 13.00 2 января основные работы по разбору завалов были завершены», — говорится в
В ходе проведения первоочередных
«Было эвакуировано 10 и спасено 4 человека (в том числе двое детей), также до прибытия подразделений ДЧС, с травмами средней степени тяжести была госпитализирована в детское отделение клиники им. Макажанова Васильева Е. А. 2005 г. р.», — говорится в сообщении акимата.
Местными властями в детском саду «Березка» был развернут пункт обогрева и питания, для оказания психологической помощи структурными подразделениями ДЧС сформирован телефон горячей линии 8 (72156)3−24−17, с принятием и обработкой 93 звонков. МПС ДВД организовано оцепление территории места проведения АСР.
На месте организована работа оперативного штаба, сформирована областная комиссия по расследованию причин ЧС. Решением Акима города Шахтинск объявлено ЧС местного масштаба. Акиматом проводятся мероприятия по оказанию помощи родственникам в погребении погибших, аким Карагандинской области заявил, что пострадавшим в Шахане будет оказана матпомощь.
В ликвидации ЧС всего задействовано 286 человек и 55 единиц техники.