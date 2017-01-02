В Донецкой области в ходе нетрезвого конфликта убили украинского военного

В Донецкой области в Волновахском районе в результате драки был убит военного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Трагедия произошла в ходе конфликта между группой мужчин в селе Донское. Военнослужащий ВСУ получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц травмированы. Все участники конфликта установлены, ведется досудебное расследование.

В полиции отметили, что в 1:00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское скончался 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.