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15:17 (мск), источник: Sputnik.md

Румынская Вранча снова дала о себе знать подземными толчками

Как отметили специалисты института физики земли, сила толчков составила 2,6 балла.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В ночь на понедельник сейсмические станции Румынии зафиксировали очередные подземные толчки, сообщают СМИ соседей страны.

Как ометили специалисты института физики земли, сила толчков составила 2,6 балла. Это первое землетрясение во Вранче в этом году.

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В Молдове последнее сильное землетрясение произошло в ночь на 28 декабря. Согласно данным европейских сейсмологов и сайта emsc-csem.org, очаг толчков залегал на глубине 100 км в румынских горах Вранча, где магнитуда была еще выше.

После этого руководитель Центра сейсмологии Ион Илиеш высказал мнение, что мы находимся в периоде подготовки нового мощного землетрясения.

По его словам, как правило, такие землетрясения, как в ночь на 25 сентября происходят раз в 5−6 лет, но в последнее время они участились. За последние три года уже было три землетрясения во Вранче. Как утверждает Илиеш, «по анализу самых сильных землетрясений, которые происходили в нашем регионе, бывало, что перед мощным землетрясением проходил ряд землетрясений, подобных последнему, то есть магнитудой 5−6 баллов».

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