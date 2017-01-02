В Турции задержали восемь подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Ранее сообщалось, что турецкая полиция в субботу задержала восемь боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в подготовке теракта.

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полиция Турции задержала в понедельник восемь человек по подозрению в причастности к теракту Стамбуле, пишет газета Daily Sabah.

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Как сообщает газета со ссылкой на МВД страны, десятки людей были задержаны за последнюю неделю по подозрению в связях с ИГ.

В опубликованном в понедельник заявлении говорится, что всего были задержаны 147 человек, среди них 35 были официально помещены под арест.

В новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в Стамбуле, где находились в тот момент 700 человек, произошло вооруженное нападение. В результате террористического акта погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.