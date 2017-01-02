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17:25 (мск), источник: Newslab.ru

Двое взрослых и ребенок погибли в страшной аварии под Красноярском

На трассе в Манском районе произошла смертельная авария, сообщили 2 января очевидцы происшествия.

ДТП произошло сегодня днем на трассе М-53, в районе деревни Сергеевка, — по предварительным данным, по невыясненным причинам женщина-водитель автомобиля Mazda CX-7 выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Mitsubishi Galant. Оба автомобиля получили в результате лобового столкновения большие повреждения, один из них чуть не загорелся, но своевременно оказанная проезжавшими водителями помощь помогла предотвратить серьезный пожар. На место выезжали пожарные и краевые спасатели.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, в аварии погибли трое пассажиров автомобиля Mitsubishi — двое взрослых и один ребенок. Как рассказали очевидцы, всего в машине было трое детей, а также их родители. Один из выживших детей также получил травмы — останавливавшиеся для помощи водители видели, что ему перевязывали голову.

В выехавшем на полосу встречного движения автомобиле также находился ребенок, по словам очевидцев, он и один взрослый получили травмы. Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

В комментариях отмечают — загородные трассы местами переметены и небольших аварий достаточно много. Стоит отметить, что в 16:20 в Козульском районе была перекрыта трасса — на участок с 711 по 731 км, не выпускают рейсовые автобусы и грузовые автомобили.

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Двое взрослых и ребенок погибли в страшной аварии под Красноярском
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