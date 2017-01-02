Двое взрослых и ребенок погибли в страшной аварии под Красноярском
На трассе в Манском районе произошла смертельная авария, сообщили 2 января очевидцы происшествия.
На трассе в Манском районе произошла смертельная авария, сообщили 2 января очевидцы происшествия.
ДТП произошло сегодня днем на трассе М-53, в районе деревни Сергеевка, — по предварительным данным, по невыясненным причинам
Как пояснили в
В выехавшем на полосу встречного движения автомобиле также находился ребенок, по словам очевидцев, он и один взрослый получили травмы. Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
В комментариях отмечают — загородные трассы местами переметены и небольших аварий достаточно много. Стоит отметить, что в 16:20 в Козульском районе была перекрыта трасса — на участок с 711 по 731 км, не выпускают рейсовые автобусы и грузовые автомобили.