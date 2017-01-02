В пожаре в Красноармейском районе погибло 4 человека
В пожаре в Красноармейском районе погибло 4 человека.
В пожаре в Красноармейском районе погибло 4 человека.
В двухэтажном доме на улице Саушинской в Красноармейском районе Волгограда погибло в пожаре не трое, а четверо человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области. Стало известно, что пожарные обнаружили тело пожилого мужчины, когда разбирали завалы.
Напомним, 1 января, в двухэтажном доме в пожаре погибли двое мужчин и женщина, еще один человек — в реанимации. Известно, что возгорание началось на первом этаже, по деревянным перекрытиям огонь перекинулся в квартиру на втором этаже. На тушение пожара у спасателей ушло полтора часа.
Опрошенные следствием говорят, что жильцы дома ведут аморальный образ жизни и злоупотребляют спиртным.