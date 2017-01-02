В Киеве «Славута» вылетела на остановку и врезалась в столб, есть жертвы

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Авто «Славута» накануне на полном ходу вылетело на остановку общественного транспорта на Индустриальном мосту в Киеве и врезалось в столб.

«Женщина-пассажир 1988 г. р от сильнейшего удара выбросило из машины. От полученных травм она скончалась на месте. С женщины от силы удара слетели высокие сапоги», — сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается также, что водителя госпитализировала «скорая» с тяжелыми травмами и в критическом состоянии в больницу № 17.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на бульваре Дружбы народов в столице.